Un gilet jaune d'Avoudrey porte plainte après avoir été accroché par une voiture à Valdahon

Valdahon, France

Les crispations se multiplient depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Illustration de cette tension de plus en plus palpable, un gilet jaune d'Avoudrey dans le Doubs a porté plainte pour violences ce mercredi à la gendarmerie de Valdahon. Christian Faigney, un retraité de 72 ans faisait signer des pétitions au rond point de Valdahon samedi lorsqu'un automobiliste a tenté de lui arracher ses feuilles. Ce dernier a ensuite embrayé et trainé ce gilet jaune sur une dizaine de mètres.

Une épaule luxée et 21 jours d'ITT

Le retraité a du coup été transporté à l'hôpital par les pompiers, il se retrouve avec une épaule luxée. "Ca aurait pu être pire, j'aurais pu passer sous les roues de la voiture. Mais je trouve tout de même ce type d'agissement condamnable", s'indigne aujourd'hui Christian Faignet qui s'est vu prescrire 21 jours d'ITT.