Un gilet jaune de Flixecourt condamné pour injures racistes envers des migrants

Amiens, France

La scène, filmée au tout début du mouvement des gilets jaunes, avait été largement diffusée. Au mois de novembre, cet habitant de Flixecourt, dans la Somme, avait filmé des migrants dissimulés dans un camion citerne arrêté au niveau d'un barrage installé par les Gilets jaunes à un rond-point. Les manifestants avaient appelé les gendarmes et filmé, en la commentant, leur arrestation. Une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, où l'on entend Youri, 23 ans, insulter ces migrants.

Il a été condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Amiens, et devra aussi verser 500 euros au mouvement contre le racisme, et un euro symbolique à la Licra.

Une volonté de pédagogie

Plus que la condamnation, c'est la volonté de pédagogie qui a marqué ce procès. Les insultes très violentes, la vidéo postée sur un groupe Facebook : Youri reconnaît les faits. "J'ai eu une mauvaise parole sur une vidéo, c'est tout." dit-il. Pour lui, seuls les gilets jaunes pouvaient voir ces images. La présidente interroge "Vous comprenez pourquoi cela a choqué ?" ... "ça ne se dit pas" marmonne ce futur père de famille. L'avocate de la Licra demande un euro symbolique et dénonce des propos haineux d'autant plus tristes que le samarien ne connaît pas ces migrants, peut être "des gilets jaunes dans leur pays" assène l'avocate. Et le procureur d'ajouter son chapitre à la leçon : "ce qui choque, dit-il, c'est le manque de compassion de quelqu'un qui a peu et s'en plaint, face à quelqu'un qui n'a rien". Pendant que le procureur raconte le parcours de ces quatre migrants, le prévenu garde la tête baissée, le regard dans le vide. En plus de la peine d'un mois de prison avec sursis, le tribunal lui impose un stage de citoyenneté de deux jours, en partie consacré aux actes racistes.