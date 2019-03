Un gilet jaune de Saint-Lô : "la casse, ça dessert notre mouvement"

Le gouvernement hausse le ton après les violences du week-end à Paris lors de l'acte 18 des gilets jaunes. Les manifestations seront notamment interdites dans certains quartiers de la capitale et les amendes en hausse pour participation à une manifestation non-autorisée.

Fabrice Patry, un gilet jaune mobilisé à Saint-Lô, revient sur ces débordements à Paris et leurs conséquences.

Quel a été votre sentiment en découvrant ces scènes de violence à Paris ce week-end ?

Ce n’est pas bien du tout. On n’est pas d’accord avec ça, la casse ce n’est pas bon. Ce n’est pas forcément des gilets jaunes. Ça dessert notre mouvement, on le voit tous les jours au rond-point du département. Quand il vient d’y avoir une manifestation, le lundi on voit bien que les gens font la tête. C’est plus compliqué. Ils nous en veulent.

Le 1er Ministre Edouard Philippe veut interdire les manifestations dans certains quartiers, notamment les Champs-Elysées à Paris. Vous approuvez les mesures du gouvernement ?

Je n’approuve pas grand-chose du gouvernement qui fait tout pour nous casser. Après, je suis contre la casse. Ce que je n’approuve pas, c’est qu’on vienne nous taper dessus. Et la plupart du temps, on vient nous taper dessus, à Paris comme ailleurs.

"Il faut arrêter d'aller manifester à Paris et dans les grandes villes"

Certains élus, après les violences à Paris, réclament même l’interdiction pure et simple des manifestations de gilets jaunes. Vous leurs répondez quoi ?

C’est une manière de nous casser. Ils essaient par tous les moyens. Je ne peux pas adhérer à ce genre de chose. Par contre, je trouve qu’il faut arrêter d’aller manifester à Paris et dans les grandes villes. Il faut manifester dans toutes nos petites villes et je pense que ça fera plus de bruit. Sans casser, je précise.

L’un des leaders de votre mouvement appelle à bloquer les ports et les raffineries. C’est votre objectif ?

Ça pourrait l’être. Il faut bien que l’on se fasse voir. Si on ne se fait pas voir, on ne va pas y arriver. Après dans la Manche, on ne veut pas gêner la population. On fait des actions ciblées. Par exemple une pompe à essence. Nous, c’est le pouvoir d’achat. Vous l’avez vu, l’essence remonte.

"On ne veut pas gêner la population"

Après quatre mois de mouvement, comment redonner de l'allant à votre mobilisation à Saint-Lô ?

On essaie de se bouger un maximum. On fait pleins de choses différentes. On a fait des choses un peu déguisées, on va sur les marchés. Demain, nous serons encore sur le marché de Marigny. On essaie de se faire voir, de discuter avec les commerçants. On essaie d’avoir une meilleure image, parce que l’image a été cassée par ce que le gouvernement a réussi à faire.

A noter que la cabane des citoyens des gilets jaunes installée sur le rond-point du département à Saint-Lô a été détruite ce week-end par un incendie. La cabane a été depuis reconstruite. Les gilets jaunes l’inaugurent ce mardi.