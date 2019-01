Un gilet jaune interpellé à La Ciotat en possession d'un pistolet automatique chargé

La Ciotat, France

Mercredi 23 janvier, un peu avant 11h, à La Ciotat, une quinzaine de gilets jaunes partent du rond-point de l’Émergence en direction du péage. Des travaux sont en cours sur le site, après les dégradations commises pendant le mouvement. Un groupe de policier et de CRS s'interpose et tente d'empêcher les gilets jaunes d'accéder à l'autoroute.

Un des manifestants, une cinquantaine d'années, se montre menaçant et insultant selon la police, qui affirme que les autres gilets jaunes sont restés calmes et ont été témoins de l'attitude agressive de leur camarade. La situation dégénère, l'homme aurait frappé l'un des policiers d'un coup de poing au plexus, toujours selon les agents. Aussitôt il est interpellé, fouillé, et les policiers retrouvent une arme sur lui. Il porte un pistolet automatique approvisionné, c'est-à-dire chargé, à sa ceinture.

L'homme est placé en garde à vue au commissariat de la Ciotat, son domicile est perquisitionné. Les enquêteurs y trouvent une dizaine d'armes à feu, des fusils et des carabines, pour lesquels l'homme possède à priori des permis. Ce qui n'est pas le cas pour son arme de poing. Ce gilet jaune a vu sa garde à vue prolongée et il devrait être présenté à un magistrat du parquet.