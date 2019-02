Un "gilet jaune" perpignanais condamné à de la prison ferme pour un coup de poing à un policier

Perpignan, France

Il était accusé d'avoir frappé un policier pendant une manifestation de "gilets jaunes" : le militant associatif perpignanais de 44 ans Anthony Righi, aussi connu sous le nom d'Abdelaziz Righi, très investi dans la lutte contre l'islamophobie et le mouvement des "gilets jaunes", a été condamné ce vendredi à huit mois de prison, dont trois fermes, par le tribunal correctionnel de Perpignan.

Il devait passer en comparution immédiate le 11 janvier, mais il avait demandé un report d'audience pour préparer sa défense, il était depuis en détention provisoire. Une grosse dizaine de "gilets jaunes" étaient dans la salle d'audience pour le soutenir.

Petit rappel des faits : le 5 janvier dernier, il se trouvait dans la foule qui tentait de s'introduire dans le Palais de justice de Perpignan, place Arago. Certains avaient réussi à pénétrer dans le bâtiment, d'autres étaient restés sur les marches devant. L'intervention des forces de l'ordre avait viré à l'affrontement : une dizaine de policiers avaient alors été blessés. Anthony Righi, resté à l'extérieur du Palais de justice, a été reconnu coupable d'avoir donné un coup de poing à la nuque à un policier qui venait en renfort.

Une vidéo de la scène a servi à démontrer la culpabilité de Righi

Au procès, les deux parties ont dépeint deux Anthony Righi totalement différents. Dans la bouche de l'avocat du policier, Anthony Righi est le meneur qui, avec un mégaphone, appelle les manifestants à envahir le Palais de justice. Une fois sur les marches, devant le bâtiment, il assène un violent coup de poing sur la nuque d'un policier qui arrive en renfort. Pour l'avocat de la défense, en revanche, son client est en train de descendre les marches quand un policier le reconnaît et lui met un coup de matraque au genou. Apeuré, Anthony Righi tente de se protéger la tête, et c'est à ce moment que sa main aurait peut-être touché le policier. La thèse de la légitime défense est avancée.

La juge demande au prévenu : "En garde à vue, vous avez bien déclaré que vous aviez mis 'une droite' au policier ?"

Il répond : "C'était de l'ironie ! J'ai dit 'Mais oui, bien sûr, je lui ai mis une droite, j'ai même fait de la boxe'."

Elle lui fait remarquer que l'ironie, en garde à vue, est une technique de défense plutôt maladroite. Elle ajoute que sur une vidéo, diffusée sur Internet, on le reconnaît clairement à ses habits, retrouvés chez lui pendant son arrestation, et on le voit mettre un coup au policier. En revanche, selon elle on n'y voit aucune image du coup de matraque, on ne le voit même pas esquisser un geste de réflexe sous le coup de la douleur.

"C'est une preuve accablante !" plaide la procureure, qui requiert huit mois de prison fermes. La juge tranche pour huit mois, mais trois fermes et cinq avec sursis. Anthony Righi devra en outre verser 500 euros de dommages-intérêts au policier. Comme il a déjà fait quasiment un mois de détention provisoire, s'il se conduit bien en prison, il devrait être sorti dans moins d'un mois avec le jeu des remises de peine.

Une peine trop sévère pour l'avocat de la défense

Me Philippe Capsié, l'avocat du policier, s'était beaucoup appuyé sur cette vidéo pour plaider la cause de son client : "La décision repose sur des éléments objectifs du dossier : la déclaration d'un policier, qui n'est pas la victime, et cette vidéo qui démontre la réalité du geste qui lui est reproché, et qui ne se justifie en aucune façon par un prétendu état de légitime défense, qu'il a revendiqué, mais qui n'est absolument pas caractérisé. Le tribunal a opté pour le principe d'une peine assortie d'un sursis pour permettre le maintien de l'ordre public à l'avenir".

En revanche, pour Me Nabil Belmokhtar, l'avocat d'Anthony Righi, son client a été condamné pour l'exemple : "J'ai mis l'accent sur le fait qu'on n'avait eu de cesse, pendant toute l'audience, de parler du contexte de la manifestation et de la présence des "gilets jaunes" dans le Palais de justice. Ce n'est pas ce qui était reproché à mon client, qui n'était même pas à l'intérieur du bâtiment. Il paie lourdement le tribut de son militantisme, et de la situation en elle-même. La peine est logique, mais le maintien en détention est trop sévère".