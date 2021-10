Il vole la voiture de son frère, la police le retrouve dans une manifestation de "gilets jaunes" en Dordogne

Un jeune homme de 22 ans comparait ce lundi 25 octobre au tribunal de Périgueux. Il a dérobé la voiture de son frère ce samedi avant de se rendre à la manifestation des "gilets jaunes" à Trélissac avec ce même véhicule. La police sur place a reconnu la voiture et a interpellé le suspect.

Le jeune homme se rend chez son frère dans les environs de Périgueux (Dordogne) ce samedi matin à 8h30 pour récupérer des affaires dit-il. Il force finalement le garage, s'empare de la clé de contact puis s'enfuit avec la voiture. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, il se déplace avec le même véhicule au rond point de la Feuilleraie de Trélissac. Une vingtaine de gilets jaunes manifestent pour dénoncer le pass sanitaire et la baisse du pouvoir d'achat. La police est sur place pour gérer la sécurité du rassemblement.

La police remarque la voiture

Entre temps, le frère du "gilet jaune" a signalé le vol et porté plainte. Les forces de l'ordre remarquent la voiture sur le rond-point et comprennent qu'il s'agit du véhicule dérobé. Les policiers interpellent le jeune homme de 22 ans juste après la manifestation. Il est placé en garde à vue et reconnait les faits. Il sera jugé en comparution immédiate ce lundi 25 octobre au tribunal de Périgueux.