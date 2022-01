Un Girondin condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et viol sur son ex-compagne

Après trois jours de procès et plus de quatre heures de délibéré, les jurés de la cour d’assises de Bordeaux ont rendu leur verdict vers 20 heures ce mercredi soir. L’accusé, un homme de 43 ans, est reconnu coupable de tentative de meurtre et viol sur son ex-compagne et condamné à quinze années de réclusion criminelle. Une peine inférieure aux vingt ans de prison requis par l'avocat général.

"La victime est une femme qui a vu la mort en face à plusieurs reprises au cours de sa vie conjugale" - Me Caroline Bris, l’une des avocates de la partie civile

La cour d’assises n’a pas retenu la circonstance aggravante de la présence de mineurs pendant le viol, considérant que les enfants de la victime n’ont pas vu le crime sexuel commis dans l’obscurité de la chambre.

"Une peine très lourde" - Me Pierre-Henri Testelin, l’un des avocats de la défense

La peine de réclusion est assortie d’un suivi socio-judiciaire de quatre ans avec une injonction de soins à l’issue de son incarcération. Il aura interdiction d’entrer en contact avec la victime, de fréquenter un débit de boisson, et devra soigner son alcoolisme. En cas de non-respect de ces obligations, la cour d’assises a prononcé une peine de trois années de prison.

L’avocat général décrit "une scène de guerre" découverte au domicile de la victime

Le 11 octobre 2018, dix mois après la séparation, l’homme passe une soirée arrosée chez un ami. Vers 5h du matin, il prend un Uber et casse, à coups de pied, la porte d’entrée du domicile de son ex-compagne. Positif à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis, il se jette sur le lit et étrangle la mère de ses enfants qui dormait, il la menace de la tuer, lui assène coups de poing et coups de pied, selon l’instruction, sous les yeux de leurs deux enfants alors âgés de 6 et 10 ans.

"Je voulais lui faire mal" - les mots de l’accusé

Réveillés par les cris et les coups, des voisins racontent à la barre de la cour d’assise avoir entendu les murs de leur habitation trembler. Quand les policiers arrivent sur place, ils relèvent du sang sur le sol et des vêtements déchirés, notamment la culotte que portait la victime. L’expertise du médecin légiste révèle des traces de viol "incontestable" sur la jeune femme.

"Quand il boit c’est une éruption volcanique"

Les trois jours de procès ont également remonté le fil d’une "relation toxique" marquée par des violences conjugales répétées sur fond d’alcoolisation massive, des faits de harcèlement téléphonique (1.400 appels passés par l’ex-compagnon à la victime en quatre mois), trois plaintes déposées au printemps 2018 par la mère de famille. "Un jour, à la kermesse de l’école de leurs enfants, il l’avait traitée de salope devant des témoins, car il trouvait sa jupe trop courte", a raconté l’une des avocates de la partie civile.

"Il faisait du chantage à ses enfants pour qu’ils ne fassent pas de câlin à leur mère"- Caroline Bris, l’une des avocates de la partie civile

"Jalousie maladive", "manipulation", "instrumentalisation" des enfants, "sentiment de honte" de la victime, un "schéma d’emprise classique des violences conjugales" pour Caroline Bris. "J’avais l’impression d’être Jacqueline Sauvage", témoigne la mère de famille.

"Je sais que je vais aller en prison et être condamné mais j’espère une décision juste des jurés" - Les mots de l'accusé avant le verdict

La cour d’assises de Bordeaux n’a pas prononcé de déchéance de l’autorité parentale à l’encontre de l’accusé. Il devra néanmoins indemniser les parties civiles à hauteur de 96.000 euros de dommages et intérêts, dont 60.000 euros à son ex-compagne au titre du préjudice subi lors de la tentative de meurtre et le viol.

A l’issue du délibéré, l’homme a été reconduit dans sa cellule du centre pénitentiaire de Gradignan. Il a dix jours pour faire appel.