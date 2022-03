Un glaciériste enseveli sous trois avalanches au Cirque de Gavarnie

Les conditions météorologiques sont trop mauvaises ce vendredi pour que le PGHM de Pierrefitte-Nestalas puisse creuser et extraire le corps du glaciériste disparu. Il s'agit d'un homme de 31 ans, originaire du département des Landes. Il est porté disparu suite à une chute. Les secours expliquent qu'il a fait "100 mètres de dévissage". Il a ensuite été recouvert par trois avalanches successives.

"C'est impossible de reprendre les recherches, confie le lieutenant Bougy à la tête du PGHM. Le cirque est très chargé en neige au-dessus de 2.000m. Il a neigé toute la nuit et ce vendredi matin il pleut jusqu'à 2.000m et au-dessus, il neige, c'est un déversoir en continu." Les secours doivent se rendre au pied du mur pour effectuer les recherches mais ils ne peuvent pas être engagés aujourd'hui.

Deux secouristes ont également été ensevelis jeudi mais ont réussi à s'extraire de la neige. Ils étaient monté sur les cascades de glace du Cirque de Gavarnie pour porter secours au Landais disparu.

Les secouristes ont réussi à se mettre à l'abri jeudi soir

Le lieutenant Bougy ajoute : "C'est une grande difficulté, _surtout vis-à-vis de la famille, on a beaucoup de compassion_, mais il faut attendre." Le cirque mesure 800 mètres de haut, il y a comme des étages qui se sont chargés en neige et ça se déverse. Le risque d'avalanche est "présent, visible et très marqué" selon le PGHM de Pierrefitte-Nestalas.