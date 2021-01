Un go-fast depuis l’Espagne, une demi-tonne de drogue saisie près de Toulouse

Après une course poursuite avec des trafiquants de drogue qui faisaient régulièrement le trajet entre l’Espagne et la France, les gendarmes de la compagnie de Muret, appuyés par la police, ont réussi à intercepter un go-fast qui arrivait d’Espagne, le jeudi 21 Janvier à Saubens, au sud de Toulouse. Ils ont mis la main sur 400 kilos de résine de cannabis, 3,5 kilos d’herbe. Cinq trafiquants présumés ont été placés en détention.

Le go-fast pris en chasse

Les gendarmes de la brigade de recherches de Muret et les policiers de l'Office anti-stupéfiants enquêtaient depuis des mois sur cette équipe de trafiquants qui fournit les points de deal des cités de Muret et de Toulouse. Ils soupçonnent des allers et retour réguliers entre l’Espagne et la France.

L’enquête permet de repérer l’un des convois qui repartait d’Espagne en direction de Toulouse. Les deux voitures suspectes qui roulent à vive allure sont prise en chasse par les forces de l’ordre. Les trafiquants prennent tous les risques pour leur échapper, traversant à très grande vitesse les villages d’Eaunes et de Saubens, au sud de Toulouse. Les six malfaiteurs sont finalement interpellés dans leur habitation à Saubens.

Une demi-tonne de drogue, valeur 2 millions d’€

Dans leurs voitures, les forces de l’ordre saisissent une demi-tonne de résine de cannabis, 3,5 kilos d’herbe, et 10 000 € d’argent liquide. La valeur marchande de la drogue avoisinerait les 2 millions d’€ à la revente.

« C’est un réseau très important et très structuré qui a été démantelé » indique le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari. « Ce sont des quantité de drogue considérables qui ne seront pas mises à la vente » ajoute le procureur qui se félicite du travail conjoint des policiers et de la gendarmerie.

Sous filature depuis des mois

« Nous étions sur leurs traces depuis plusieurs mois » indique Nathalie Tallevast, la n° du SRPJ de Toulouse, « les trafiquants changent régulièrement de voiture et de téléphones pour brouiller les pistes. »

Il est encore trop tôt pour dire si cette saisie spectaculaire va faire monter les prix sur le marché local des stupéfiants.

Les cinq trafiquants présumés âgés de 26 à 32 ans, déjà connu des services de police ont été présentés à un juge d’instruction et placés en détention, le sixième a été mis hors de cause.