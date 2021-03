Un "Google" des bonnes pratiques lancé par le ministère de la Justice et inspiré par une initiative rémoise

Répertorier les bonnes idées. Cela peut être un don à des associations caritatives de biens et d'objets saisis par la justice . Une pratique lancée à Reims en 2017 a rappelé le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti lors du lancement ce jeudi à Bordeaux d'un guide des bonnes pratiques sur le site intranet du ministère de la Justice. En octobre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a effectivement offert à six associations caritatives des objets provenant d'anciens scellés. Des objets de petites valeurs, moins de trois cents euros, qui ont ainsi trouvés une nouvelle vie. Un VTT volé qui n'a jamais revu son premier propriétaire, des peluches ou encore des pompes de jardin exhumées des sous-sol du tribunal. A l'époque, la convention prévoyait jusqu'à deux distributions par an aux associations locales.

Des initiatives comme celle-ci a dit le garde des Sceaux, il y en a beaucoup, d'où l'idée de ce répertoire des bonnes pratiques et bonnes idées lancé sur le site intranet du ministère de la justice. Un site qui ne demande qu'à s'enrichir.