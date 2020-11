Un grand feu d'entrepôt en cours à Portet-sur-Garonne

L'incendie s'est déclaré en fin de matinée près de Toulouse, plus précisément avenue du Bois Vert à Portet-sur-Garonne. Le feu a commencé à prendre dans un entrepôt situé près de la Pyrénéenne, l'autoroute A64.

Les pompiers sont actuellement en cours d'intervention. De nombreuses équipes sont mobilisées pour cet incendie. On ne connaît pas encore les causes, mais plusieurs bruits d'explosion et de détonation sont entendus aux alentours.

Plus d'informations à venir.