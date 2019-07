Un grand merci aux pompiers venus de toute la France combattre les feux dans l'Eure

Évreux, France

"Plus de 98% de nos moyens disponibles étant engagés, sans votre aide, on n'aurait pas pu intervenir dans de bonnes conditions" lance le patron des pompiers de l'Eure, le colonel Emmanuel Ducouret aux pompiers et agents de la sécurité civile rassemblés, en rang. Une cérémonie amicale et informelle - les hommes et les femmes ne sont pas au garde à vous, à laquelle le président du conseil départemental a tenu à s'associer. Pascal Lehongre, également président du SDIS27 leur témoigne sa reconnaissance "sans vous, je ne sais pas dans quel état serait notre territoire et nos hommes, nos pompiers". Des pompiers fortement mobilisés depuis le début de la semaine après des premiers feux de récolte qui se sont produits mardi et ceux survenus jeudi 26 juillet où 1500 hectares ont été ravagés.

Un moment d'échanges pour Pascal Lehongre qui a eu un mot pour chaque département, comme ici avec les pompiers de Loire Atlantique © Radio France - Laurent Philippot

"Ça nous a permis d'avoir des gens frais pour les interventions de toute la nuit" - Commandant Aymeric Binninger SDIS27

Des renforts venus de dix départements

119 hommes et femmes sont venus des départements voisins de Normandie, l'Orne, le Calvados ou la Manche, d'Île de France (Val d'Oise), du Centre Val de Loire (Eure-et-Loir et Indre-et-Loire), des Pays de la Loire (Maine-et-Loire, Loire Atlantique) et de Bretagne (Finistère et Morbihan). Aymeric Binninger a assuré la logistique, avec son équipe qui a préparé les sandwichs "grâce à une grande surface d'Évreux (Super U, NDLR), nous avons pu avoir de l'alimentation en pleine nuit et les équipes de la Croix-Rouge et de la fédération française nous ont apporté des lits" explique le chef du groupement logistique et équipements au SDIS27.

Un petit-déjeuner bien mérité après une nuit éprouvante pour ces pompiers avant de reprendre la route © Radio France - Laurent Philippot

Même après une nuit sans sommeil il faut être impeccanle pour ce pompier manchois © Radio France - Laurent Philippot

Un peu après 10 heures, les pompiers de la Manche retournent dans leur département © Radio France - Laurent Philippot

23 pompiers et un gendarme ont été légèrement blessés au cours des interventions, surtout des coups de chaud. "Les trois incendies significatifs encore en cours ce vendredi après-midi, à La Couture-Boussey, Brionne et Chambois devraient être éteints d'ici ce soir, grâce aux conditions météo favorables" précise-t-on à la préfecture de l'Eure.