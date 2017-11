Un grand-père de 76 ans condamné pour des attouchements sur sa petite-fille

Les faits remontent au printemps 2016. Le vieil homme a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur sa petite-fille âgée de 9 ans.

Un grand-père fatigué qui a du mal à entendre, à s'exprimer, du mal peut-être à comprendre ce qu'il fait là dans une salle d'audience du tribunal correctionnel. On lui amène une chaise. Le président de la Cour lui demande ce qui s'est passé. Un long silence. Et puis il affirme que sa petite-fille s'est trompée, qu'elle a raconté des mensonges. Tout est faux. Or, pendant sa garde à vue, à l'automne 2016, il avait dit que tout était vrai. Des baisers sur la bouche et une main sur le sexe de la fillette. Des gestes qui se sont répétés au moins à deux reprises pendant cette semaine de vacances scolaires selon l'enquête de la gendarmerie.

C'est parole d'un enfant contre parole d'un adulte physiquement et psychologiquement affaibli. Le Procureur explique que la fillette n'a pas été considérée comme affabulatrice par les experts. Il demande une sanction pénale en tenant compte de l'âge et de la santé fragile du prévenu, au casier judiciaire vierge de toute condamnation : 8 mois de prison avec sursis. L'avocate de La défense rappelle, pour sa part, que cette jeune fille avait porté des accusations du même type à l'encontre de son père deux ans plus tôt. Affaire classée sans suite. Elle réclame donc la relaxe pour son client.

Un argument que n'ont pas retenu les magistrats quand ils se sont retirés pour délibérer. Cela dit, l'état de santé du vieil homme a semblé jouer en sa faveur. 6 mois de prison avec sursis. En revanche, cet habitant de Mayenne n'échappe pas à une inscription au fichier national des délinquants sexuels.