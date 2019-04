Un grand-père incestueux incarcéré à Grenoble

Il est accusé d'avoir violé sa petite fille pendant 10 ans, en Nord Isèr. Le parquet ne veut pas localiser plus précisément pour protéger la famille.

Grenoble, France

Il est accusé d'avoir violé sa petite fille pendant 10ans (en Nord Isère - le parquet ne veut pas localiser plus) Un grand père de 71 ans a été incarcéré vendredi soir et mis en examen pour viols et agressions sexuelles incestueux.

C'est le signalement d’une psychologue qui a déclenché l'arrestation. Cette professionnelle a recueilli le témoignage de l'adolescente de 14 ans (aujourd'hui) qui a raconté que son grand-père s’imposait dans son lit lorsqu’il venait dans la famille pour garder ses petits-enfants. C'est le pôle criminel de Grenoble qui est chargé de l'affaire.

Le septuagénaire a été arrêté dans la Drome