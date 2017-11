Un grand-père reconnaît avoir abusé de ses petites-filles de six et 12 ans

Les policiers ont interpellé vendredi à Avignon un homme de 68 ans, il a reconnu avoir agressé sexuellement et violé ses petites-filles de 12 et 6 ans.

Les policiers, appelés pour un différent familial à Avignon, ont interpellé un homme de 68 ans, il a été déféré vendredi matin.

L'origine de la dispute entre cet homme et son fils ? Celui-ci l'accusait d'avoir agressé sexuellement la veille ses filles de six et 12 ans.

Le grand-père a été placé en garde à vue, il a reconnu des attouchements sur l'aînée. Après avoir nié, il a également confirmé avoir violé le plus petite, et lui avoir fait regarder des films pornographiques.

Interrogé une dernière fois, précise la police, il a avoué des faits similaires sur ses propres filles lorsqu'elles étaient mineures.