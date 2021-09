Un grand spécialiste de l'endométriose à l'hôpital Tenon est accusé de violences par plusieurs patientes

Il était considéré comme un grand ponte dans son domaine, celui de l'endométriose, mais plusieurs de ses patientes décrivent plutôt un "boucher". Le chef du centre endométriose de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris, est visé par une enquête interne après plusieurs signalements d'anciennes patientes, révèlent ce jeudi 23 septembre nos confrères de franceinfo après une enquête du média Flush. Elles dénoncent des violences verbales et physiques, et notamment des agressions sexuelles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le professeur Émile Daraï est considéré dans le milieu comme l'un des grands spécialistes parisiens de l'endométriose, cette maladie gynécologique dont souffre une Française sur dix et qui est liée à la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus. Mais depuis plusieurs jours, sur le compte Twitter "Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques", des anciennes patientes ainsi que des étudiant-e-s en médecine dénoncent les pratiques du professeur.

"Je ne l'oublierai pas. On n'oublie pas ce genre de choses"

Lors d'une consultation, il est "arrivé et a inséré directement un spéculum de manière extrêmement violente, sans lubrifiant, sans rien", raconte une ancienne patiente. Elle venait consulter le professeur Daraï après avoir été opérée pour une endométriose sévère dont elle subissait de graves séquelles. Elle explique avoir vécu un rendez-vous médical d'une extrême brutalité : "Je pousse un cri, je sens la fissure que j'ai à ce moment-là qui se déchire, je sais que je suis en train de saigner". Après cette consultation, elle alerte en 2014 l'Ordre des médecins ainsi que l'hôpital Tenon : "Lorsque l'on pénètre une femme sans son accord, (...) cela s'appelle une agression sexuelle. Le geste du docteur est donc particulièrement choquant et ses pratiques m'interrogent sur sa déolontologie", écrit-elle dans le courrier. "Rien dans mon parcours médical n'a égalé la violence du toucher rectal imposé par Mr. Daraï", ajoute-t-elle. Elle a dû également subir une nouvelle intervention pour réparer ses multiples fissures, qu'elle dit être provoquées par l'examen du professeur parisien. Celui-ci dément les faits. Dans un courrier qu'il a envoyé à cette ancienne patiente, il assure au contraire que son examen clinique est "toujours pratiqué avec délicatesse et unidigital".

Mais cette femme n'est pas la seule à dénoncer les pratiques du professeur Daraï. D'autres patientes ont témoigné à franceinfo de pressions qu'elles affirment avoir subi de la part du médecin pour accepter une opération. Des accusations que confirment plusieurs étudiants et étudiantes en médecine via le compte Twitter "Stop aux violences obstétricales et gynécologiques". "J'ai envie de pleurer parce que je réalise que je viens d'assister à un viol", s'émeut une étudiante en médecine. "Ce même type s'amuse avec les bougies anales dans les patientes endormies pour leur opération du cancer de l'ovaire avancé, en exclamant que certaines n'ont pas l'habitude de se faire sodomiser", écrit un-e autre étudiant-e.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs signalements reçus par l'AP-HP, le professeur dément les faits

Le conseil départemental de l'Ordre des médecins à Paris a indiqué à franceinfo avoir reçu en 2014 trois signalements concernant le professeur Émile Daraï. "Aucune patiente n'a souhaité poursuivre les démarches", explique-t-il. L'Assistance publique des hôpitaux de Paris confirme de son côté avoir reçu cinq signalements, "notamment un manque d'information autour d'examens pratiqués durant des consultations de gynécologie" et "quatre ont donné lieu à une proposition de médiation". Une enquête interne conjointe sera diligentée par l'hôpital Tenon et la faculté de médecine de Sorbonne Université où le professeur enseigne. Émile Daraï fait savoir, via l'AP-HP, "conteste les faits dont on l'accuse et récuse des propos qu'il juge diffamatoires".

Ces faits, ces accusations relayées sur les réseaux sociaux, Danielle Simonnet s'en est émue sur son site internet. La conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement annonce qu'elle défendra lors du prochain conseil d'arrondissement, le 27 septembre, le vœu "que la Mairie de Paris, présidente du conseil de surveillance de l'AP-HP intervienne en faveur d'une enquête par l'AP-HP sur les faits présumés de violences gynécologiques au sein du service de gynécologie de l'hôpital Tenon". Un vœu qu'elle entend également défendre au Conseil de Paris les 12, 13, 14 et 15 octobre prochains.