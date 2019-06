Un Grassois de 29 ans porté disparu depuis le 21 juin

Grasse, France

Une disparition inquiétante depuis une semaine à Grasse. Il s'agit d'un homme de 29 ans, Samuel. Il est parti de chez lui le 21 juin, sans portable. Et depuis, il n'a pas donné signe de vie à sa famille ou à ses proches. Son père a lancé l'alerte le 25 juin auprès des forces de l'ordre. Samuel mesure 1m90, il est de forte corpulence. Il a les yeux marrons, cheveux courts et châtains et une barbe rousse. Selon son père, le 21 juin, il portait un jean bleu, une chemisette bleue avec dessus un logo Dragon Ball et une paire de baskets noires.

Il souffre de troubles psychologiques et peut donc être agité. Si vous l'apercevez contactez le commissariat de police de Grasse au 04.93.40.91.91.