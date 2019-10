Un grave accident dans le Nord Finistère

Lesneven, France

Il était environ 15 heures 30 quand un homme de 19 ans a fait une sortie de route à Saint-Meen, sur la départementale D788, à l'Est de Lesneven. Le jeune conducteur est grièvement blessé. Il est resté incarcéré dans sa voiture pendant plus de 2 heures. Et la route départementale a dû être coupée dans les deux sens.