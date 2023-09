Un grave accident de la circulation à Salses ce lundi soir sur l'A9

Un dramatique accident de la route s'est déroulé ce lundi 4 septembre vers 18h30 sur l'A9 dans le sens Espagne-France à hauteur de Salses-le-Château.

Pour une raison encore inconnue un véhicule a effectué une embardée suivie de plusieurs tonneaux avant de percuter un camion transportant des matières dangereuses, mais qui ne s'est heureusement pas renversé.

Une famille originaire du Gard se trouvait à bord de la voiture, un couple et leur trois enfants âgés de cinq, huit et douze ans. Le père et son fils de huit ans ont été évacués en état d'urgence absolue sur l'hôpital de Perpignan. L'autoroute A9 a été coupée dans les deux sens de circulation à partir de péage Perpignan Nord pour permettre à l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 66 de se poser. L'intervention, qui mobilise 35 pompiers est toujours en cours à 20h ce lundi soir, mais la circulation a été rouverte sur une voie à 19h50.