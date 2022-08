Un grave accident de la route à Rochegude, 5 blessés dont un grave

Un grave accident qui implique 5 blessés ce dimanche soir vers 20h. Un choc frontal entre deux voitures sur la départementale 51 au niveau de Rochegude, à la frontière avec l'Ardèche. Un homme de 23 ans est gravement blessé, il a du être désincarcéré. 4 autres personnes sont blessées moins gravement : deux hommes de 27 et 54 ans et deux jeunes femmes de 16 et 19 ans. Tous sont hospitalisés à Alès.