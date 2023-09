Un grave accident de la route fait neuf blessés au nord de la Haute-Garonne

Les pompiers interviennent ce dimanche dans le nord de la Haute-Garonne pour un accident de la route. Deux véhicules sont impliqués.

Une déviation est en place

Dans la première voiture, les pompiers ont pris en charge deux adultes et deux enfants. Deux jeunes de 13 et 6 ans, sont "incarcérées en urgence absolue" d'après les secours. Dans l'autre voiture, cinq personnes sont actuellement prises en charge, sans plus d'information sur l'état de santé des passagers ou du conducteur. Un hélicoptère du SAMU est sur place chemin de Pellausy ainsi que la gendarmerie qui a mis en place un itinéraire de déviation.