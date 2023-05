Un grave accident de la route fait un mort et cinq victimes sur l'avenue du Prado à Marseille

Un homme de 40 ans est décédé ce samedi soir, vers 23h, à Marseille après un grave accident de la route entre un scooter et quatre voitures. Cinq autres personnes ont été blessées dont deux ont été admises à l'hôpital en urgence absolue. Il s'agit de la passagère du scooter et d'un homme de 24 ans qui était dans l'un des véhicules. Pour l'instant, il est encore impossible de déterminer les circonstances de l'accident mais il s'est produit dans la foulée du match entre le RCT et le Stade Rochelais qui se déroulait au Vélodrome, un peu plus haut sur l'avenue.

