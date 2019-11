Un grave accident près de Lisieux : deux jeunes de 19 ans en urgence absolue

Prêtreville, France

L'accident s'est produit samedi matin à 1h10. Une voiture a fait une sortie de route sur la RD64 sur la commune de Prêtreville près de Lisieux dans le Calvados. A bord du véhicule, quatre jeunes âgés de 19 ans.

Deux blessés évacués en urgence absolue vers le CHU de Caen

Deux d'entre eux ont été éjectés, un jeune homme et une jeune fille. Ils ont blessés très grièvement et évacués en urgence absolue vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76 et par les pompiers de Lisieux. Les deux autres victimes, deux jeunes hommes, ont été blessés plus légèrement et transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Lisieux. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.