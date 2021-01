Un grave accident sur l'A43 à Grenay en nord-Isère : un mort et un blessé grave

Un accident mortel s'est produit ce matin sur l'autoroute A43 vers 8 heures. Une collision entre plusieurs véhicules (voitures et camion) qui roulaient dans le sens Chambéry-Lyon. Le choc a eu lieu sur la commune de Grenay (Isère) au niveau de l'embranchement avec l'A432 qui permet l'accès à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. La conductrice d'une voiture a été tuée. On déplore également un blessé grave, transporté à l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon.

Bouchon et sortie conseillée à Villefontaine

Cet accident a provoqué un important bouchon en amont sur une quinzaine de kilomètres, la circulation n'étant plus possible que sur une seule voie. A tel point qu'AREA a conseillé un temps de sortir de l'autoroute à Villefontaine en direction de Lyon. Vers 10 heures les voies étaient rendues un peu plus largement à la circulation mais il a fallu du temps pour résorber le bouchon.