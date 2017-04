Un grimpeur du mur d'escalade d'Oloron gravement blessé après une chute de 14 mètres

Un homme de 57 ans, très grièvement blessé après une chute de 14 mètres ce mardi soir au mur d'escalade d'Oloron. Selon les premiers éléments constaté, il n'avait pas terminé le nœud qui le liait au dispositif de sécurisation

Un grimpeur a chuté ce mardi soir vers 20H15 sur le mur d'escalade d'Oloron. Ses blessures sont importantes. Ses deux chevilles sont cassées, les chirurgiens ont traité le pneumo-thorax qui l’empêchait de respirer. Il a aussi des lésions à la colonne vertébrale, et des fractures du bassin et de plusieurs cotes. C'est un oloronais de 57 ans qui a dévissé à 14 mètres au dessus du sol lors d'une séance collective d'entrainement. Selon les premiers éléments, il s'était mal assuré.

Un nœud pas terminé

L'accident serait dû à un nœud en huit que la victime n'a pas terminé visiblement. Il est arrivé en haut de sa voie, et au moment de se lâcher pour redescendre, assuré par son binôme depuis le bas, qu'il a lourdement chuté au sol. Il est tombé sur des tapis heureusement. Ses blessures, déjà très graves, l'auraient été encore plus. Peut être même n'aurait il pas survécu. Le grimpeur aurait fait une faute donc. Ce nœud est un rituel dans les préparatifs. C'est d'ailleurs un grimpeur chevronné qui pratique beaucoup en montagne. Mais en salle, il y a plus de monde. Et puis on ne fait que monter et descendre. Il s'est peut être laissé distraire au point donc de ne pas finir ce nœud dont dépend effectivement tout le dispositif de sécurisation. Ce genre d'accident est extrêmement rare. Le dernier à Oloron remonte à 10 ans environ. Le circonstances étaient quasiment les mêmes. L'homme est toujours soigné à l’hôpital de Pau où il est arrivé en hélicoptère mardi soir.