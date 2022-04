Un gros bruit d'explosion entendu en Ardèche : il s'agissait d'un avion de chasse

Des habitants du Béage, à la frontière entre l'Ardèche et la Haute-Loire ont été surpris par ce qui ressemblait à un gros bruit d'explosion aux alentours de 10h30. Vérifications faites auprès de l'armée de l'air, il s'agissait d'un Rafale en exercice. Il a passé le mur du son.

Le bruit a surpris Dominique, de retour chez elle ce mercredi 6 avril vers 10h30 : "Je déchargeais ma voiture et j'ai entendu un gros bruit. J'ai sursauté". Une sorte d'explosion entendue au Béage et ses alentours à la frontière de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Des personnes nous ont alertés.

Vérifications faites, l'armée de l'air nous confirme qu'il s'agissait d'un Rafale en entrainement planifié dans le secteur du Nord Ardèche. L'avion a effectué un vol supersonique. "À la vitesse du son, les molécules d’air s’accumulent devant le nez de l’avion, créant une zone de surpression, ce qui provoque une onde de choc. C’est cette dernière qui produit le « bang », semblable à une détonation, parfois entendue au sol", complète l'armée de l'air.