Un gros caïd jugé pour le meurtre d'un autre délinquant aux assises de Toulouse

L'affaire a été compliquée à élucider par les enquêteurs toulousains, car comme dans de nombreux dossiers de règlements de compte, ils ont dû faire face à la loi du silence et à la difficulté de recueillir des témoignages fiables. Aucun témoin ne s'est signalé à la police alors que les faits ont eu lieu en plein été dans la rue au cœur du quartier de la Reynerie. Il y a d'abord eu une fusillade, mais ce sont cinq coups de couteau qui ont ôté la vie à la victime, Abdelkrim Koulel, un délinquant bien connu au Mirail, surnommé "l'immortel" ou encore "Navarro".

Quatre hommes ont déposé son corps meurtri devant l'hôpital Purpan de Toulouse, il est décédé 30 minutes plus tard. Il faudra six jours aux policiers pour mettre la main sur le principal suspect : Ouisam Boujoual, natif de Carcassonne et âgé aujourd'hui de 31 ans. Son casier judiciaire est long comme le bras : une vingtaine de condamnations, un mois avant les faits, il a écopé de six ans de prison pour violences aggravées.

Ce 3 juillet 2018, il est sensé être en prison, il est interpellé, mis en examen en juin 2019 et écroué à la maison d'arrêt de Foix. Il lui est reproché d'avoir tué Abdelkrim Koulel qu'il accusait d'avoir diffusé, plusieurs années auparavant, des photos personnelles compromettantes. L'accusé a toujours nié les faits. Le procès devrait se terminer vendredi.