Drôme : un gros dispositif déployé pour retrouver un enfant porté disparu dans les gorges de Toulourenc

Les gendarmes et les pompiers ont déployé un gros dispositif ce jeudi pour retrouver un enfant porté disparu. Il a échappé à la vigilance de ses parents alors qu'ils se promenaient dans les gorges de Toulourenc (Drôme). L'enfant été retrouvé sain et sauf dans le secteur, deux heures plus tard.