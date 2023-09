Un gros incendie dans trois hangars à Perpignan, 19 personnes au chômage technique

"C'est une horreur", lâche le gérant de l'entreprise Reha Team, les bras ballant devant son entreprise entièrement détruite par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Vers minuit ce dimanche les pompiers sont alertés, un feu s'est déclaré dans des entrepôts avenue de Prades, à Perpignan.

Un incendie difficile à maîtriser

Rapidement une cinquantaine de pompiers sont mobilisés sur place, le feu est violent et difficile à maîtriser comme l'explique la capitaine Poleteau au micro de France Bleu Roussillon : "On n'avait pas accès aux bâtiments comme tout est fermé la nuit, il a fallu ensuite faire des trouées dans les murs pour pouvoir refroidir les entrepôts." Au total sur les trois hangars qui ont pris feu, deux sont entièrement détruits : "le feu a bien endommagé les structures métalliques des entrepôts, ils risquent de s'effondrer. On va sécuriser la zone afin que personne n'y aille."

Dans ces entrepôts quatre entreprises sont installées. Ce dimanche les locaux de Sud Colour et Reha Team sont entièrement détruits. Les locaux d'un carrossier et d'un plaquiste sont partiellement détruits. Après cet incendie 19 personnes sont au chômage technique. Patrick Puli est le gérant de l'entreprise de matériel médical Reha Team, ce dimanche il est désarçonné : "c'est la merde", lâche-t-il dans un rire jaune, avant d'ajouter : "il y a quatre jours nos locaux sont inondés après le gros orage et ce dimanche ça brûle. Après il n'y a pas de blessés donc c'est l'essentiel."

Une trentaine de pompiers étaient toujours présents sur place ce dimanche en fin de matinée pour surveiller les entrepôts. Une enquête a été ouverte.