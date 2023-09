Un gros incendie en cours à Lacaze dans le Tarn, six hectares ont brûlés

Un violent incendie s'est déclaré sur la commune de Lacaze, au sud est d'Albi, dans le Tarn, ce samedi après-midi. Depuis plusieurs heures 73 sapeurs-pompiers du Tarn et de l'Aveyron aidés de 12 engins terrestres ainsi que de deux hélicoptères luttent pour éteindre le feu mais la tâche n'est pas simple, la zone incendiée est difficile d'accès et l'eau manque. Pour le moment six hectares ont été brûlé.

Deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères

En parallèle de la lutte contre le feu, les pompiers ont évacué deux personnes menacées par les flammes. Ils ont également protégé plusieurs habitations avec l'aide des avions bombardiers d’eau, deux largages ont été effectués ces dernières heures. Pour le moment aucune personne n'a été blessée selon les secours.

Vers 20 heures les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place. La directrice de cabinet du Préfet devait se rendre sur cette intervention avec le directeur du SDIS. Les secours déconseillent aux gens d'aller sur la zone pour faciliter le travail des pompiers.

Nombreuses interventions pour incendie dans le Tarn

La journée a été mouvementée pour le SDIS du 81, plusieurs incendies se sont déclarés ce samedi dans le département.

Un peu plus tôt dans la journée, les pompiers sont intervenus sur un feu de végétation sur la commune de Montgaillard. Au total six engins et de 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. un hectare et demi ont été brulé.

En parallèle, les pompiers Tarnais ont été appelés pour un feu d’habitation sur la commune de Damiatte. Le feu s'était généralisé à toute la maison de trois étages. Une jeune femme a été prise en charge par les secours pour des brûlures en état d’urgence absolue. Un relogement sera nécessaire. Au total, 28 sapeurs-pompiers et 6 engins ont été mobilisés.