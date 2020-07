Plus de 170 pompiers sont actuellement mobilisés pour contenir un incendie qui s'est déclenché vers 16h dans un secteur inhabité d'Estagel, entre le col de la Bataille et le col de la Dona. Quatre avions bombardiers d'eau vont aider les pompiers à maîtriser le feu, pour l'instant hors de contrôle.

Un gros incendie en cours dans un secteur inhabité d'Estagel, la D1 et la D18 coupées

Une trentaine de véhicules de pompiers sont déjà sur place, et des avions bombardiers d'eau sont attendus dans la soirée

Un incendie s'est déclaré aux alentours de 16h dans une zone inaccessible et inhabitée dans le secteur d'Estagel, entre le col de la Bataille et le col de la Dona. Pour permettre le bon déroulement des opérations, les routes D1 et D18 sont coupées à la circulation.

Les flammes sont pour le moment hors de contrôle, plusieurs hectares sont déjà partis en fumée, malgré les efforts des 171 pompiers déployés sur le terrain. Un vent de 20 à 25km/h attise les flammes, rendant les opérations encore plus compliquées.

Les moyens mis en oeuvre pour en venir à bout sont conséquents : cinq Groupes d'intervention sur feux de forêt, une trentaine de véhicules, un avion de reconnaissance Horus, un groupe de soutien sanitaire et une équipe de brûleurs, chargée d'allumer des contre-feux tactiques pour limiter la progression de l'incendie.

Les pompiers peuvent également compter sur le soutien de quatre avions bombardiers d'eau, attendus sur place en début de soirée.