Un gros incendie fait deux victimes à Chalon-sur-Saône

C'est vers 2h du matin que les pompiers ont été appelés pour intervenir sur l'incendie d'une maison située dans la ruelle du Bois de Menuse à Chalon-sur-Saône. A leur arrivée le pavillon était entièrement embrasé et il aura fallu près de trois heures de lutte à l'aide de deux lances et d'une trentaine de sapeurs pompiers pour venir à bout du sinistre.

Deux victimes à déplorer

Cet incendie a fait au moins une victime précisent les pompiers de Saône-et-Loire. Le corps d'une personne a été retrouvé dans les décombres sans pouvoir l'identifier dans un premier temps et des équipes cynophiles étaient déployées et encore ce dimanche matin pour rechercher d'éventuelles autres victimes. Un deuxième corps a été découvert un peu plus tard dans la matinée.

Une enquête doit préciser les causes de cet incendie mortel.