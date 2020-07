Un gros incendie menace des habitations à Laroque-des-Albères, dans les Pyrénées-Orientales

Un important feu de végétation s'est déclaré ce vendredi aux portes de la commune de Laroque-des-Albères, dans les Pyrénées-Orientales. Les flammes se sont rapidement approchés des habitations d'un lotissement. Plusieurs habitants ont été évacués par précaution.

Plus d'une centaine de pompiers combattent les flammes et des renforts sont attendus. Les autorités demandent de ne pas circuler dans le secteur pour ne pas gêner la progression des secours, notamment sur la route D2 entre Laroque et Saint-Génis et sur la D50.

A 17 heures, les flammes avaient déjà parcouru quatre hectares de broussailles. Mais tout risque de propagation aux habitations semblait écarté.