Un gros incendie se déclare dans un appartement et détruit un restaurant à Dieppe

Une odeur de brûlé persistante dans les rues du centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime), ce samedi 26 août 2023. Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi, peu avant 14 heures, dans un immeuble, Rue du Faubourg de la Barre, en face de la place des Martyres.

Le feu est parti d'un appartement, au premier étage d'une pizzeria. Rapidement, les flammes se sont propagées aux combles et à la toiture. Les deux étages de l'immeuble ont fini par s'effondrer.

Le restaurant Big Al And Little Joe, ouvert il y a deux jours, à été totalement détruit par l'incendie. © Radio France - Alia Doukali

Par chance, aucune victime n'est à déplorer. L'important panache de fumée a permis d'alerter une passante qui a prévenu le pizzaiolo du restaurant. "Sur le moment, je ne comprends pas ce qu'il se passe, on est en plein service, il y a des gens qui mangent", raconte Alain, le propriétaire de la pizzeria Big Al and Little Joe. Six personnes déjeunaient tandis que le pizzaiolo et le couple propriétaire des lieux travaillaient. "Heureusement qu'une passante à prévenu le pizzaiolo, c'est grâce à elle qu'on a pu sortir les gens et faire le nécessaire", poursuit Alain.

Très vite, tout le monde a pu quitter les lieux, avant que les flammes ne se propagent jusqu'à la pizzeria. Le restaurant, ouvert il y a seulement trois jours, est totalement détruit. Le couple de restaurateurs doit désormais trouver à se reloger, puisqu'ils vivaient dans l'appartement, au-dessus de leur pizzeria.

D'importants moyens ont été déployés. © Radio France - Alia Doukali

D'impressionnants moyens ont été mobilisés. Une cinquantaine de pompiers venus des casernes de Dieppe, d'Arques, d'Yvetot et d'Envermeu étaient sur place durant toute l'après-midi. Des agents de police ainsi que GRDF et Enedis sont également intervenus. L'électricité et le gaz ont été coupés durant plusieurs heures, par précaution. La circulation a été perturbée autour de la place des Martyre durant toute l'après-midi.

Pour le moment, l'origine du feu reste encore inconnu. Une enquête de police va être menée.