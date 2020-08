Un gros orage de grêle fait quelques dégâts dans le secteur de Boussac

Dimanche, en fin d'après-midi, plusieurs épisodes de grêle se sont abattus du côté de Boussac et de Boussac-Bourg. Dans les communes, les dégâts sont anecdotiques. Par contre, le camping de Poinsouze et les vignes de Trimoulet ont souffert.

L'orage de grêle a commencé vers 18h. D'abord, pendant cinq minutes, des grêlons pas bien méchants, presque fondus. Après une accalmie, la grêle est revenue. Cette fois, c'est tombé pendant vingt minutes. Les grêlons faisaient deux centimètres et demi de diamètre, raconte Hugues de Houdetot, le patron du camping de Poinsouze : "95% des véhicules de nos clients ont été abîmés, il y a eu quelques vitres brisées. Nous avons aussi eu 40 chaises en plastiques cassées, elles sont bonnes à jeter. Quelques mobil-homes sont aussi un peu abîmés." Certains clients sont partis, car leurs tentes n'ont pas passé la nuit : trouées par la grêle, elles ne sont plus "habitables".

L'orage de grêle a abîmé la quasi-totalité des voitures des clients du camping de Poinsouze - Camping de Poinsouze

A Boussac-Bourg, la grêle a fait moins de dégâts, bien que certains jardiniers aient vu le fruit de leur travail réduit en branchettes à cause de la violence de l'orage. Le maire, Hervé Grimaud, n'a toutefois pas noté de dégâts importants sur des bâtiments de la commune.

L'averse de grêlons n'a pas épargné non plus Boussac, mais de manière très localisée, avec des passage étranges, note le maire Franck Foulon. Certains quartiers ont été touchés, d'autres non. Il y a eu aussi des dommages dans les jardins, mais rien de catastrophique. L'orage a provoqué une toute petite inondation sur le toit de la maternelle, mais là encore, rien de grave ni de durable.

En revanche, le constat est amère pour les Myrtilles du Trimoulet, sur la commune de Boussac-Bourg. Les myrtilles ont toutes été récoltées, il n'y a donc pas de dégât de ce côté-ci. Par contre, Geoffrey Estienne possède aussi un hectare de vignes, dans leur troisième année de production. 60% des raisins ont été abîmés par la grêle. "Cette année, la récolte sera toute petite", indique Geoffrey Estienne, fataliste.