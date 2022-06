Un patron du BTP du Nord Territoire au tribunal de Belfort pour menaces de mort et harcèlement sexuel

Un patron influent du BTP était au tribunal de Belfort pour menaces de mort et harcèlement sexuel mardi 15 juin 2022. Il est accusé par une infirmière, avec qui il a eu une liaison extra-conjugale pendant 7 ans. Elle dénonce une emprise mentale et sexuelle, lui affirme qu'elle était demandeuse.

Y a-t-il eu consentement ou emprise totale durant les 7 ans de liaison qu'ont entretenu une infirmière et un patron du BTP connu du Nord Territoire ? C'est l'épineuse question portée devant le tribunal de Belfort mardi 15 juin 2022.

L'infirmière affirme que cette relation n'était pas consentie et qu'elle était terrorisée par l'homme. Lui affirme qu'elle était demandeuse et amoureuse de lui.

Déballage scabreux de leurs vies intimes

Les milliers de SMS que les deux ex-amants se sont envoyés pendant toutes ces années ont beaucoup servi de preuves.

Certains exprimaient des faveurs sexuelles, des invitations à se rejoindre pour coucher ensemble. Mais d'autres étaient outranciers, très vulgaires et menaçants.

"Il y a plusieurs pages de messages où je me demandais en lisant si ma cliente s'appelait 'salope' ou 'grosse merde' tellement il l'appelait comme ça !" s'insurge Me Durrieu Diebolt, l'avocate de la victime.

L'infirmière a d'ailleurs envoyé plusieurs messages demandant au patron d'arrêter de la menacer, de la forcer à certaines pratiques sexuelles ou encore faisant état de son incompréhension face aux changements d'humeurs de l'homme.

Emprise ou consentement ?

L'avocate et sa cliente insistent sur une expertise psychologique qui montre que la victime était sous emprise psychologique.

"Pouvez-vous définir ce que veut dire ce terme ?" demande un des juges à la victime. "Cela veut dire qu'il contrôlait tout de moi : mon esprit et mon corps. Je savais que c'était mal mais je ne pouvais pas aller contre, j'avais peur" décrit calmement la femme blonde.

De son côté, le prévenu s'agace. "Elle a toujours était consentante du premier au dernier jour !" Il ajoute que dans certains messages, c'est même elle qui propose qu'ils se voient.

"C'est vrai, mais c'est parce que j'avais peur de ses réactions violentes si je ne le faisais pas. Il m'obligeait à lui dire des mots d'amour et à le voir, sinon il me frappait, me menaçait, me suivait ..." répond-elle.

Une thèse à laquelle n'adhère pas du tout Me Pichoff, l'avocat du prévenu. "L'emprise, c'est magique ! Elle permet à madame de se déresponsabiliser et de ne pas assumer auprès de son mari sa liaison extra-conjugale. Elle se victimise."

La réquisition du procureur va plutôt dans le sens du prévenu

Là où toutes les parties sont d'accord, c'est pour les menaces de mort caractérisées. Des messages et photos les prouvent. Le prévenu s'est d'ailleurs vu confisquer ses fusils de chasse, avec lesquels il aurait menacé la victime. Le procureur demande de la prison.

En revanche, il demande une relax pour le motif d'harcèlement sexuel : "Il n'y a pas de vrai refus, elle a sollicité monsieur à certains moments donc il n'a pas compris qu'elle n'était pas vraiment consentante."

Une justification qui désole Me Durrieu Diebolt, "les magistrats ne comprennent pas que même si les victimes répondent à leurs agresseurs, il peut y avoir emprise. Ils ne sont pas formés sur ces questions de violences mentales."

La décision des juges sera donnée le 29 juin.