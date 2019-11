Un gros réseau de trafic de drogues démantelé dans le Tarn-et-Garonne

Saisie lors des perquisitions cette semaines : plus de 105.000 euros en espèces et 2 kilos et demi de drogue.

Caussade, France

L'été dernier, des élus du Tarn-et-Garonne alertent les gendarmes sur un trafic de stupéfiants dans des appartements et sur rendez-vous portant à la fois sur de la cocaïne et du cannabis sous forme d’herbe et de résine dans le Caussadais. La brigade de recherches de gendarmerie de la compagnie de Montauban mène l'enquête entre le mois d’août et novembre dernier. Nom de code de l’opération : "phacochère" du surnom de l’un des protagonistes, avec pour point d'orgue une vaste opération ce mardi 26 novembre.

Un réseau complet : deux grossistes et cinq revendeurs présumés

50 gendarmes ont été engagés dans cette descente dans le secteur de Caussade mardi. Sept hommes ont été arrêtés et placés en garde-à-vue, quatre résidant à Caussade, un à Puylaroque, un à Caylus, un à Montricoux. Ils sont âgés d'une trentaine d'années, le plus jeune a 23 ans, le plus âgé 36. Cinq avaient des antécédents judiciaires et les deux grossistes-fournisseurs étaient en état de récidive légale.

Lors des perquisitions chez les fournisseurs, ont été trouvés plus de 105.000 euros en espèces ainsi que l'équivalent de 300 euros en dirhams marocains, mais aussi plus de 2,5 kilos de drogues : 500 grammes de cocaïne, 1,6 kilos de résine de cannabis et 500 grammes d'herbe. Avec cela quelques armes dont un fusil de chasse et un revolver.

Cinq hommes mis en examen

Une vingtaine de clients de ce réseau ont été identifiés, une douzaine ont été entendus. Deux des suspects ont été remis en liberté. Les cinq autres ont été déférés ce vendredi matin et mis en examen pour trafic de stupéfiants. Le juge de la liberté et de la détention doit statuer sur leur détention provisoire, requise par le parquet.