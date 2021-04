Un vaste réseau de trafiquants de cigarettes démantelé à Nantes

Une opération coordonnée d'ampleur a été menée à Nantes, Rodez et Montpellier, ce vendredi 9 avril, pour démanteler un vaste réseau de trafiquants de cigarettes de contrefaçon. Près de cinq tonnes de cigarettes sont saisies, et cinq personnes sont mises en examen.

Une vaste enquête de gendarmerie met au jour un réseau de trafiquants de cigarettes à Nantes et dans tout l'ouest de la France.

C'est le fruit de plusieurs mois d'une vaste enquête dans l'ouest de la France. Quatre personnes soupçonnées de participer à un réseau de trafiquants de cigarettes ont été mises en examens et sont placées en détention provisoire, ce lundi 11 avril, selon les gendarmes de Loire-Atlantique. Des trafiquants interpellés vendredi dernier à Nantes, Rodez et Montpellier.

Ils ravitaillent des grossistes locaux

Le réseau parcourait l'ouest de l'Hexagone, selon les gendarmes. "Ils sont particulièrement mobiles et ils utilisent des box qu'ils louent dans plusieurs grandes villes (Nantes, Bordeaux, Montpellier, Béziers) afin de ravitailler des grossistes locaux". Depuis la fin 2020, de nombreux services d'enquête de Nantes et des Pays-de-la-Loire mènent des investigations sous l'autorité de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Bordeaux (JIRS).

Les trafiquants de cigarettes louent des boxes à Nantes, Bordeaux, Montpellier ou encore Béziers pour ravitailler les grossistes locaux. - Gendarmerie Pays de la Loire

Les malfaiteurs ont importé 75 tonnes de cigarettes de contrebande en France, selon les gendarmes. - Gendarmerie Pays-de-la-Loire

Cinq tonnes de cigarettes saisies

Les enquêteurs ont identifié les trafiquants de cigarettes. Il s'agirait de personnes originaires d'Europe de l'Est. "_Constatant l'intense activité des malfaiteurs, il est décidé de procéder à l'interpellation de sept individus impliqués dans cette structure criminelle [...]. DES PERQUISITIONS FRUCTUEUSES, soulignent les gendarmes. Les perquisitions permettent de saisir pour près de cinq tonnes de cigarettes de contrefaçon._" Ils mettent aussi la main sur 37.300 euros et deux véhicules. Une saisie importante mais qui ne représente qu'une petite partie du trafic, selon la gendarmerie. Le réseau de contrebande aurait importé 75 tonnes de cigarettes au total. Sur les sept personnes interpellées, cinq sont mises en examen et placées en détention provisoire.