Un gros réseau de trafiquants de drogue démantelé à Saint-Etienne

Par Nerissa Hemani, France Bleu Saint-Étienne Loire

Dix huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi 5 février pour trafic de stupéfiants. Le réseau alimentait Saint-Etienne et toute l'agglomération. Trois individus sont en détention provisoire, six autres doivent être déféré devant le parquet ce vendredi 8 février.