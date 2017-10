Un gros trafic de drogue démantelé à Toulouse : 600 kg de drogue saisis, 11 personnes interpellées

La gendarmerie de Haute-Garonne a démantelé un réseau de trafic de drogue entre le Maroc et Toulouse. Deux convois ont été interceptés la semaine dernière à Cugnaux et à Portet-Sur-Garonne. 600 kilos de drogue saisis, 11 personnes interpellées.

Les gendarmes de la section de recherche de Haute-Garonne ont frappé un grand coup en démantelant un réseau de trafic de drogue entre le Maroc, l’Espagne et Toulouse. Après un an et demi d'enquête, les gendarmes, sous la direction de la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, ont intercepté deux convois, avec au total 600 kilos de résine de cannabis destinés au marché toulousain.

Deux convois remplis de drogue

Sur l'un des coup de filet des gendarmes - @gendarmerie

Les deux véhicules de type go fast ont été interceptés le 5 Octobre à Portet-Sur-Garonne, puis deux jours plus tard à Cugnaux. A chaque fois, les voitures transportaient 300 kilos de résine de cannabis.

Le trafic inondait Toulouse

A la suite de ces deux opérations, 11 personnes ont été interpellées à Toulouse et sur la périphérie. Déférées au parquet à l’issue de leur garde à vue, elles ont été mises en examen et pour la plupart écrouées. Parmi elles , des caïds du trafic de drogue à Toulouse. Lors des perquisitions, 45 000 € en liquide, des armes et une dizaine de voitures de luxe ont également été saisis.

►►►D’autres informations à venir