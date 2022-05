Un gros trafic de résine de cannabis démantelé entre Nantes, les Landes et l'Espagne

Après une enquête de plus d'un ans, un important trafic de stupéfiant vient d'être démantelé entre Nantes, Cholet, les Landes et l'Espagne. Près de 2,5 tonnes de résine de cannabis au total. 12 personnes ont été arrêtées.

Un gros trafic de stupéfiants vient d'être démantelé entre Nantes, Cholet, les Landes et l'Espagne après plus d'un an d'enquête. 12 personnes ont été arrêtées.

Près de 2,5 tonnes de résine de cannabis

Tout a commencé en mars 2021 avec l'interception de communications sur des téléphones cryptés pour des livraisons groupées de résine de cannabis par camion entre Algésiras, tout au sud de l'Espagne et la France. Les poids-lourds sont escortés depuis la frontière jusqu'à la région de Bordeaux, les chauffeurs reçoivent de l'argent liquide et, tous les 15 jours environ, la drogue remonte jusqu'à Cholet en voiture avec des go fast. En tout, en un an, les forces de l'ordre comptabilisent 24 trajets pour faire venir de la résine de cannabis pour un total de près de 2,5 tonnes de drogue.

300 kilos de drogue dans des valises

Jusqu'à la semaine dernière donc. Un semi-remorque est contrôlé dans les Landes, au péage de Saugnacq-et-Muret, sur l'autoroute A 63. À l'intérieur, il y a plusieurs valise avec du cannabis : quasiment 300 kilos. Le chauffeur est interpellé ainsi qu'un autre individu à Liposthey, toujours dans les Landes, à bord d'un véhicule "ouvreur" chargé de repérer les éventuels contrôles de police ou des douanes.

10 interpellations à Nantes, La Chapelle-sur-Erdre et Cholet

S'en suit une série de 10 interpellations dans l'Ouest : une à Nantes, deux à La Chapelle-sur-Erdre et les autres dans l'agglomération de Cholet, huit hommes et deux femmes. Lors des perquisitions, 23 kilos supplémentaires de drogue sont découverts et plus de 83.000 euros en liquide.

10 mises en examen

En tout donc, 12 personnes ont été arrêtées. 10 sont mises en examen, notamment pour importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs. Huit ont été placées en détention et les deux autres sous contrôle judiciaire.