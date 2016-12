Un gros trafic de stupéfiant démantelé à Marseille

Un important trafic de stupéfiants a été mis à jour à la cité de la Savine, dans le 15e arrondissement. 110 000 euros, 30 kilos de produits stupéfiants et des armes ont été saisis. 12 personnes ont été interpellées

Après plus de trois mois d'enquête et d'investigations, c'est la brigade des Stups de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône qui a mis en lumière ce réseau très structuré cité de la Savine, dans le 15e arrondissement.

Une grosse prise

Les enquêteurs ont saisis 30 kilos de produits stupéfiants, trois motos, des armes de poing , des pistolets 9 millimètres, beaucoup de munitions et 110 000 euros.

Ce trafic rapportait 15 000 euros par jour

Environ 500 "clients" venaient se fournir en herbe et résine de cannabis. Sur les 12 personnes interpellées, 11 d'entre elles ont été déférées ce mardi devant le procureur de la République : les vendeurs et l'organisateur, âgés entre 18 et 35 ans.