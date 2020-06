Un gros trafic de stupéfiants démantelé dans le Morbihan

C'est une grosse prise pour les gendarmes du Morbihan. Après un an d'enquête, la brigade de recherche de Ploërmel a permis le démantèlement, ce mardi 16 juin, d'un large trafic de drogues dans tout le département. Huit personnes ont été interpellées, deux sont en détention provisoire.

Les perquisitions ce mardi 16 juin dans le Morbihan ont permis de saisir des stupéfiants, des armes et de l'argent

Les militaires ont employé les gros moyens. Après un an d'enquête, près de 80 gendarmes de la compagnie de Ploërmel mais aussi de celles de Lorient, Pontivy et Vannes se sont mobilisés mardi sur cette opération coup de poing. Ils ont par ailleurs été épaulés par les douanes, les équipes cynophiles de la gendarmerie de Rennes et le peloton d’intervention de l’escadron de Saint-Nazaire. Ensemble, ils ont ciblé simultanément huit personnes de 25 à 60 ans sur plusieurs sites du département.

De la drogue, des armes et de l'argent en liquide

Les perquisitions ont permis de découvrir une quantité assez impressionnante de stupéfiants : plusieurs kilos de résine de cannabis, plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et d'héroïne, des dizaines aussi de pieds de cannabis en culture mais aussi des armes de poing, des pistolets de type Airsoft et une carabine sans compter la découverte de plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide.

Les huit personnes, sept hommes et une femme ont été interpellées, placées en garde à vue et présentées au parquet de Vannes. Six ont été relâchées sous contrôle judiciaire. Deux hommes de 25 ans ont, eux, été placés en détention provisoire ce jeudi.