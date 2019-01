Un gros trafic de stupéfiants démantelé dans le quartier de la Chapelle à Andrézieux-Bouthéon

Gros coup de filet de la gendarmerie à Andrézieux mardi 22 janvier ! Onze personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants ont été déférées devant le parquet. Cinq ont été incarcérées et six placées sous contrôle judiciaire.

Andrézieux-Bouthéon, France

Mardi 22 janvier, très tôt le matin, un groupe de 95 gendarmes des compagnies de Montbrison, Saint-Etienne et Roanne ont fait une grosse descente dans le quartier de la Chapelle à Andrézieux. Ils ont interpellé onze personnes liées à un large réseau de stupéfiants.

Dans les box et les caves des domiciles des suspects, ils ont saisi plusieurs véhicules achetés avec les bénéfices du trafic, des sommes conséquentes en numéraire, plus de 3kg de cannabis et 15 grammes de cocaïne.

Ils ont également découvert plusieurs chambres de culture de cannabis. Un restaurant d’une commune périphérique qui aidait aux transactions et au stockage du produit était également placé sous main de la Justice.

Une longue enquête

Depuis l’automne 2017, plusieurs sources de renseignement laissaient présumer qu’un important trafic de produits stupéfiants se développait depuis plusieurs mois à partir du quartier de la Chapelle à Andrézieux-Bouthéon.

Un trafic de cannabis mais également de cocaïne qui permettait d'alimenter des consommateurs de toute la plaine du Forez.

Un groupe d'investigation baptisé « Forez 42 »

En mars 2018, la compagnie de Montbrison a crée dans ses locaux un groupe de travail baptisé « Forez 42 » regroupant plusieurs enquêteurs. Le but : identifier les principaux protagonistes, leurs revendeurs, mais également leurs clients habituels.

C'est leur train de vie fastueux au regard de leurs revenus officiels qui les ont trahis. Une véritable économie souterraine avait pu ainsi prospérer dans le quartier.

A l’issue des gardes à vue, cinq ont été incarcérés et six placés sous contrôle judiciaire.