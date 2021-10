Un gros trafic de stupéfiants démantelé dans le quartier Niederbronn à Lunéville

Un important trafic de stupéfiants a été démantelé cette semaine à Lunéville. 16 interpellations et 12 mises en examen dans ce dossier sur lequel les policiers de Lunéville travaillaient depuis de longs mois.

C'est une grosse opération antistupéfiants qui s'est déroulée cette semaine à Lunéville. 16 personnes ont été arrêtées grâce au soutien d'une centaine de policiers et gendarmes, assistés par le Raid et le GIGN notamment. Le démantèlement d'un important trafic de stupéfiants qui écoulait de grandes quantités de drogue dans le bâtiment Saturne du quartier de Niederbronn à Lunéville.

C'est une épicerie de la drogue qui avait pris ses quartiers dans les caves de l'immeuble. Des caves condamnées en début d'année par l'office HLM mais regagnées par les trafiquants à coup de disqueuse. Une lucarne découpée dans une porte métallique permettait de faire passer l'argent et les stupéfiants. Les horaires de la boutique et les tarifs de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis étaient même affichés noir sur blanc.

200 000 euros de chiffre d'affaires depuis le mois de mai

La fréquentation était forte : près de 2.000 transactions sur un mois au printemps, 200 000 euros de chiffres d'affaires depuis le mois de mai. Un trafic important pour le procureur de la République de Nancy, François Pérain :

"C'est même une petite coopérative avec des vendeurs, des fournisseurs, des nourrices qui se chargeaient de dissimuler le produit et l'argent. Tout cela faisait vivre au moins 16 personnes et leur entourage. Ca fonctionnait à un rythme assez soutenu."

Les auteurs présumés sont connus des services de police, âgées majoritairement d'une vingtaine d'années. Deux d'entre eux sont mineurs. Lors des perquisitions, des armes et du matériel ont été saisis mais peu de drogue si l'on compare avec les quantités écoulées ces derniers mois. Les investigations se poursuivent. L'enjeu sera aussi d'empêcher la reconquête du territoire par un autre réseau de trafics de stupéfiants.

Mobilisation forte des policiers de Lunéville

Cette affaire, c'est le fruit d'un travail colossal mené de bout en bout par les policiers de Lunéville, avec des enquêteurs dédiés et une équipe qui s'est mobilisée, souligne le commandant Alain Gerriet, chef de la circonscription de sécurité publique de Lunéville :

"On peut imaginer qu'il y a des suspicions de trafic mais c'est l'enquête qui va dévoiler l'ampleur. Plusieurs mois de surveillances, de recherches, d'investigations avec des enquêteurs qui ne font que ça. Des enquêteurs qui vont parfois faire 15 ou 20 heures par jour. C'est un lourd investissement pour les enquêteurs qui permet d'obtenir ces résultats."