Un groupe criminel serbo-croate interpellé, soupçonné de centaines de cambriolages en France et en Europe

Un groupe criminel serbo-croate a été démantelé par les autorités de plusieurs pays européens, a appris franceinfo ce samedi via un communiqué de la gendarmerie française. Les membres de ce groupe sont soupçonnés d'avoir commis des centaines de cambriolages pendant plus d'un an en Europe, mais également dans plusieurs régions françaises.

"Une structure clanique, très organisée et hiérarchisée"

En tout, 17 personnes ont été interpellées en France, et huit en Espagne après une opération menée conjointement par les autorités françaises, espagnoles, néerlandaises, croates et italiennes, le 22 novembre dernier. Sur les 25 individus mis en cause, 23 ont été mis en examen par la justice française ou espagnole et incarcérés. Deux ont été assignés à résidence en Italie et aux Pays-Bas, dans l'attente de leur remise aux autorités françaises. Les suspects ont, pour la plupart, entre 20 et 40 ans, et sont majoritairement des femmes.

Contacté par franceinfo, le général Marc de Tarlé, chef de l'OCLDI (l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante), explique que "c'est une grosse industrie fondée sur une structure clanique, très organisée et hiérarchisée, très mobile et qui s'appuie sur la communauté serbo-croate." Le groupe criminel était composé d'une soixantaine de ressortissants serbo-croate, soumis à l'autorité d'une famille. Cette famille gérait l'organisation des cambriolages et pilotait les équipes, comprenant parfois des enfants, dans toute l'Europe. D'après le communiqué du ministère, cette famille exerçait des pressions et réclamait des résultats.

Plusieurs millions d'euros de préjudice

L'enquête menée les polices nationales espagnole et croate et par les gendarmes français de l'OCLDI a révélé que les cambriolages ont été commis pendant plus d'un an (entre les mois de juillet 2021 et octobre 2022) dans plusieurs pays d'Europe : l'Espagne, la Suisse, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche et la France. Dans l'Hexagone, ce sont les régions Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie qui sont concernées. Ces cambriolages ont parfois été commis avec violence.

Plusieurs millions d'euros ont été récoltés par les cambrioleurs. Pour les seuls faits commis en France, en Espagne et en Suisse, le total des préjudices dépasse les deux millions d'euros. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 550.000 euros en faux billets, des véhicules, des armes, des bijoux et des articles de luxe.