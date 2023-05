Un groupe de braqueurs de distributeurs de billets actif dans les Vosges démantelé

Ils volaient des distributeurs de billets en les faisant exploser depuis plus d'un mois. Le groupe avait sévi dans les Vosges, mais pas que, des braquages à la méthode similaire avaient été constatés en Haute-Saône et même plus loin jusque dans le Cher. Ils ont été arrêtés dans la région Centre!

ⓘ Publicité

Dès les premiers braquages dans les Vosges, des indices ont été récupérés. L'enquête menée par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) a vite retrouvé la trace des suspects. Les enquêteurs lancent une surveillance des malfaiteurs qui repéraient de nouvelles cibles entre la Bourgogne et le Cher.

Les suspects sont interpellés mercredi dernier après un nouveau braquage. Après une perquisition, les enquêteurs ont retrouvés plus de 80 000 euros volés lors du dernier braquage, mais aussi des bouteilles de gaz utilisées pour l'attaque. La perquisition se révèle aussi intéressante pour le parquet d'Epinal puisque certains des billets correspondent aux premiers braquages dans les Vosges !

Les trois suspects interpellés ont été présentés samedi matin au tribunal d'Epinal et sont mis en examen pour "vol en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction par moyens dangereux". Les trois mis en examen ont été placés en détention provisoire.