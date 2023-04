Un groupe de cyclistes renversé par une voiture dans le Nord : 3 blessés graves

Vers 19h, ce jeudi soir, des cyclistes belges et français roulent rue Blonde, sur la commune de Genech. C'est une petite route de campagne entre Genech et Nomain, dans le Douaisis. Une Peugeot 3008 blanche arrive alors en sens inverse et se déporte sur sa gauche : elle renverse tout le groupe. Le bilan est lourd : 3 victimes sont en urgence absolue : 3 hommes âgés de 50, 30 et 16 ans, le plus jeune est belge, la préfecture du Nord n'était pas en mesure ce jeudi soir pour l'instant de donner la nationalité des 2 autres victimes les plus sérieusement atteintes. Ils ont été transportés au CHR de Lille dont l'un par hélicoptère. 7 autres cyclistes sont plus légèrement blessés. Ce groupe était composé de cyclistes français et belges notamment, originaires de Templeuve (Belgique) et Tournai.

L'usage du téléphone portable en question

Une enquête a été ouverte par le parquet de Douai et confiée à la compagnie de gendarmerie de la sous-préfecture du Nord. Elle devra déterminer la raison pour laquelle la voiture se trouvait sur le mauvais côté de la route. Une source proche des enquêteurs évoque un usage possible du téléphone portable par le conducteur du SUV, âgé de 80 ans. Un sérieux manque de vigilance qui aurait alors abouti à ce drame au bilan très lourd.