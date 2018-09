Un groupe de cinq jeunes a été interpelé dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 septembre à Montpellier. Repérés par les caméras de vidéosurveillance, ils ont menacé un autre jeune de 18 ans avec un couteau pour lui voler sa sacoche et l'obliger à retirer de l'argent à un guichet.

Montpellier, France

Cinq jeunes entre 17 et 21 ans ont été interpelés à Montpellier dans la nuit de vendredi à samedi 8 septembre vers 2h55 du matin. Ils ont menacé un autre jeune de 18 ans pour lui voler sa sacoche entre les rues du pont de Lattes et de Barcelone, juste derrière la gare de Montpellier.

À l'intérieur de la sacoche, un porte monnaie avec 30 euros en liquide mais surtout, une carte bleue. L'un des agresseurs menace la victime avec un couteau et l'oblige à retirer 80 euros de plus au guichet avant de prendre la fuite. Le groupe se sépare mais ils seront repérés par les caméras de vidéosurveillance et interpelés par les policiers montpelliérains qui ont retrouvé le couteau, la sacoche mais aussi d'autres objets comme une caméra ou un ordinateur portable.

Deux jeunes sont présentés dès demain au tribunal dont le propriétaire de couteau. Une jeune fille est également poursuivi pour injures envers les forces de l'ordre.