Toulouse, France

C'est un véritable déchaînement de violence qu'a subi un groupe de rugbymen toulousains, venus participer aux fêtes de Bayonne. Dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier, celle de la clôture des fêtes, ces jeunes sportifs ont participé à une bagarre dans le centre-ville. Le groupe de jeunes hommes qui leur était opposé a d'abord pris la fuite, mais est revenu armé de couteaux et de tessons de bouteille.

Cette violente bagarre a impliqué au moins une quinzaine de personnes, dont sept jeunes Haut-garonnais de 18 ans, étudiants dans la ville rose, et pour certains, jouant au rugby à un haut niveau.

Coups de couteaux dans le dos et dans le ventre

Il est un peu plus d’une heure du matin quand une première altercation éclate sur la place Roland Barthes, en face de l’ancienne caserne de la Nive, à Bayonne. Les esprits s'échauffent entre un groupe de jeunes joueurs de rugby, originaires de Toulouse, et de ses environs, et un autre groupe de jeunes, majoritairement originaires de la région parisienne.

Les choses se calment, puis les jeunes Parisiens reviennent à une quinzaine, armés de couteaux et de tessons de bouteille. La deuxième bagarre est plus violente, et fait six blessés parmi le groupe de rugbymen. "Ils ont été victimes de blessures extrêmement graves", explique leur avocate, Me Nathalie Peynaud. "Le premier a reçu un coup de tesson de bouteille sur la joue, donc proche de la carotide. Heureusement qu'elle n'a pas été touchée. Ils ont aussi été roués de coups. Le second a reçu des coups de couteau dans le dos", détaille-t-elle.

Procès reporté au 30 août

Selon l'avocate des jeunes Toulousains, les agresseurs présumés "étaient manifestement venus aux fêtes de Bayonne pour en découdre". Cinq d'entre eux, interpellés dans la foulée de la rixe, doivent être jugés en correctionnelle le 30 août prochain, après deux reports d'audience.

Trois de ces agresseurs présumés ont été placés sous contrôle judiciaire. Les deux autres sont toujours en détention, en attendant leur procès. Leur demande de remise en liberté a été rejetée.